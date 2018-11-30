В США объявлена угроза цунами из-за землетрясения на Аляске

Джуно, 30 ноября. Американские специалисты предупредили об угрозе цунами на Аляске из-за землетрясения.

Центр по предупреждению о цунами зафиксировал мощные подземные толчки магнитудой до 7,2, что может спровоцировать наводнение. В то же время Геологическая служба США сообщила о толчках магнитудой в 6,6. Эксперты полагают, что эпицентр землетрясения находится в 12 км от крупнейшего города Аляски Анкориджа, а очаг залегает на глубине 35,5 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Буэнос-Айресе, где в пятницу стартовал саммит «Большой двадцатки». Эпицентр землетрясения находился в 33 километрах к югу от столицы Аргентины, а его очаг залегал на глубине 25 км. Впрочем национальный институт сейсмических прогнозов страны отметили, что такие толчки относятся к категории слабой и средней интенсивности и не угрожают разрушениями и повреждениями.