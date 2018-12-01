Сирия, 1 декабря. ВВС Израиля попытались атаковать военные объекты союзников САА в провинции Дамаск. В результате бомбардировки США в Дейр-эз-Зоре погибли 30 сирийцев. Продолжились стычки курдов и ВС Турции на сирийско-турецкой границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные полеты на северо-западе провинции Латакия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили ракеты Израиля в Дамаске, задействовав комплексы ПВО; вновь подверглись ударам боевиков в Алеппо; направили подкрепление в Хаму; продолжили эвакуировать жителей Идлиба в безопасные районы САР.

«Тахрир Аш-Шам»: готовит новую провокацию с химоружием на северо-западе Сирии; обстреливали опорные пункты САА на границах «Большого Идлиба».

«Джейш Аль-Изза»: оказалась под огнем артиллерии САА на севере провинции Хама.

Курды: лишились высокопоставленного командира при взрыве в Хасаке; возводили укрепления на границе с Турцией в Ракке.

Международная коалиция: осуществила авианалеты в городе Аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли более 30 гражданских лиц.

ВС Израиля: попытались атаковать позиции проасадовских иранских сил в провинции Дамаск.

ВС Турции: обстреливали укрепрайоны SDF**** Тель-Абьяда на севере Ракки; перебросили подкрепление на север Хамы.

Провинция Дамаск

В ночь с 29 на 30 ноября территории на юго-западе Дамаска подверглись атаке израильских вооруженных сил. Как передавал новостной портал Al Arabiya, ракеты, выпущенные военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по позициям проправительственного иранского ополчения, были сбиты сирийскими комплексами ПВО прежде, чем успели достигнуть намеченной цели. Видеозапись обстрела была обнародована военным источником в социальной сети Twitter (Ibra_Joudeh). Израильская сторона оставила произошедшее без комментариев, заявив об ударе якобы нанесенном сирийскими военными по району Голанских высот у сирийско-израильской границы. Во второй половине дня стало известно о том, что сирийское МИД обвинило Израиль в поддержке террористов. Как сообщалось ранее, в пользу этого обвинения также свидетельствуют многочисленные схроны радикалов, в которых удалось обнаружить израильское оружие и медицинское оборудование.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия недалеко от соседнего Идлиба вновь отмечались боевые вылеты российской авиации. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, Ил-20 выполняли разведывательную операцию с целью обнаружить месторасположение зон дислокации исламистов и их укреплений. Военные эксперты уверены, что в случае если боевики продолжат провоцировать боестолкновения на линии разграничения сил сторон, правительственные войска начнут готовиться к ответным боевым действиям. Напомним, джихадисты отказались от мирного урегулирования конфликта путем вывода своих отрядов и тяжелой военной техники из демилитаризованной зоны, сформированной на границах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

По данным Twitter-канала (AleppoGlory), под ударом боевиков вновь оказался административный центр провинции. Обстрелам членов исламистских бандгрупп подвергся квартал Аль-Джадида, тем не менее жертв среди мирного населения удалось избежать. Позднее правительственные силы открыли ответный огонь по фортификационным сооружениям радикалов неподалеку от населенного пункта Хайян, расположенного севернее Алеппо, о чем сообщал интернет-портал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции. О потерях исламистов в живой силе или военной технике медиаресурс умолчал.

На западе региона прошли мирные собрания жителей в поддержку митингующих в населенном пункте Кафр-Набль в Идлибе, которые требовали у боевиков улучшения условий безопасности населения. Напомним, гуманитарная ситуация в оккупированных боевиками районах близка к катастрофической вследствие непрекращающихся вылазок «спящих ячеек» «Исламского государства»1, а также антинародной деятельности самих джихадистов.

Вечером произошел взрыв в северной части региона в населенном пункте Азаз. Сообщалось, что жертвой инцидента стал один из полевых командиров протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА). В установке СВУ подозреваются члены подпольных групп Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор в минувшие сутки продолжились авианалеты возглавляемой Соединенными Штатами западной коалиции. Согласно сведениям информационного агентства SANA News, под ударами, нанесенными американскими военными самолетами в городе Аш-Шаафа, погибли по меньшей мере 30 сирийских граждан, преимущественно детей и женщин. Напомним, после вывода значительной части отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) в район сирийско-турецкой границы, ВВС международного альянса активизировали боевые вылеты на юго-востоке региона.

Вблизи линии соприкосновения сил курдов и ИГИЛ1 в окрестностях населенного пункта Аш-Шхиль был найден труп молодого человека, предположительно состоявшего в рядах SDF. Как передавал интернет-портал DeirEzzor 24, тело было изувечено.

Провинция Идлиб

Минобороны РФ обнародовало данные о числе мирных жителей, благополучно вывезенных из захваченных джихадистами районов Идлиба на безопасные территории Сирийской Арабской Республики (САР). Стало известно, что в течение последних девяти месяцев более 30 тысяч гражданских лиц удалось эвакуировать благодаря открытию гумкоридора в районе Абу-Духура при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон.

Между тем поступила информация о намерении боевиков провести химатаку в демилитаризованной зоне. Как передавали представители ЦПВС, радикалы перевезли около 60 емкостей с отравляющими веществами из района города Джиср Аш-Шугур к северным окраинам Хамы. Также сообщалось о том, что боевики координируют свои действия с военными специалистами стран Запада. По неподтвержденным сведениям, химатака планируется либо в христианском городе Мхарде, либо у гуманитарного коридора в Абу-Духуре.

Провинция Хама

Получив данные о готовящейся провокации боевиков с химоружием, правительственные силы перебросили подкрепление к линии фронта. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что военнослужащие 5-го штурмового корпуса Сирийской арабской армии (САА) получили приказ направиться к границам «Большого Идлиба» из района плато Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда.

Тем временем исламисты продолжили предпринимать попытки нанести урон территориям, подконтрольным силам САР. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (WaslSy), отряды формирования «Джейш Аль-Изза» провели вылазку вблизи населенного пункта Керназ, однако, потерпев поражение, бежали, потеряв при этом нескольких радикалов. В результате ответного обстрела САА была уничтожена штаб-квартира группировки в окрестностях Аль-Латамины. Во второй половине дня на севере региона активизировались джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», которые открыли огонь по деревням Соран и Аль-Марьюд.

Турция вновь перебросила в САР партию своих военных. По информации Twitter-канала (WaslSy), отряды турецких вооруженных сил прибыли к постам наблюдения в населенных пунктах Мурек и Шер Магар.

Провинция Ракка

У сирийско-турецкой границы на протяжении всего дня отмечались перестрелки между «Демократической армией Сирии» (SDF) и вооруженными силами Турции. Противники обменивались ударами вблизи города Тель-Абьяд. Согласно данным Twitter-канала (EuphratesPost), курды также продолжили укреплять свои позиции на линии соприкосновения сил сторон.

Между тем в северных районах соседней провинции Хасака прогремел взвыв, в организации которого местные активисты подозревают турецкие разведслужбы. Военный источник в Twitter (AbbdullahAlAhm) сообщал о том, что в результате детонации СВУ в городе Рас Аль-Айн погиб высокопоставленный командир «демократической армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)