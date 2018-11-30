Минпросвещения оценит практику преподавания основ религии в российских школах

Москва, 30 ноября. В министерстве просвещения заявили, что не принимали никаких управленческих решений по поводу повышения эффективности преподавания в школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

«Будет запущено детальное исследование, которое позволит оценить практику преподавания всех модулей. Только опираясь на полученные данные, мы сможем перейти к вопросу о дальнейшей судьбе курса», — сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в ведомстве.

В министерстве отметили, что курс включает шесть модулей на выбор, охватывающих основы религиозных направлений и светской этики: основы светской этики, основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур. Учащимся предлагают выбрать для изучения интересующий модуль в начале года.

«Министерство не будет отходить от предоставления самостоятельного выбора модуля», — рассказали в министерстве.

Ранее появилась информация о том, что Минпросвещения потратит 40 млн рублей на анализ реализации модуля и разработку концепции преподавания. В 2012 году курс «Основы религиозных культур и светской этики» вошел в обязательную программу российских школ для учеников четвертого класса.