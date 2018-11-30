Сирия, 30 ноября. Один из боевиков ССА** был ранен в результате взрыва в городе Азаз на севере Алеппо. Курды подозреваются в убийстве жителя города Хасака. Продолжаются перестрелки между САА и исламистами в Хаме и Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по опорным пунктам боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате взрыва в городе Азаз в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: провела провокационные обстрелы позиций САА на юго-востоке провинции Идлиб.

Курды: утверждают, что взяли в плен ассистента Абу Бакра Аль-Багдади в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в убийстве мирного жителя в городе Хасака.

Провинция Алеппо

Оппозиционный новостной портал Step News Agency сообщает о взрыве, прогремевшем в городе Азаз в северной части Алеппо. В результате инцидента ранения получил один из высокопоставленных полевых командиров поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) — Фатех Хараджи. Предполагаемыми организаторами взрыва местные активисты считают радикалов курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые осуществляют подпольные вылазки на территориях, занимаемых союзными Анкаре формированиями. Напомним, члены YPG объявили о начале военной операции под названием «Гнев Оливок» вскоре после утраты Африна в марте. Первоочередной задачей кампании стало нанесение как можно большего урона подконтрольным Турции группировкам, однако время от времени налеты так называемых спящих ячеек YPG также приводят к гибели мирных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский военный источник в Twitter (mustefa2bali) заявляет о том, что во время последних столкновений между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и боевиками «Исламского государства»1 северо-восточнее города Хаджин был захвачен один из высокопоставленных главарей террористической группировки. По неподтвержденным сведениям, попавший в плен джихадист являлся ассистентом Абу Бакра Аль-Багдади, стоявшего во главе ИГИЛ1. Радикала также обвинили в причастности к организации 40 терактов на территории Сирийской Арабской Республики (САР), тем не менее никаких фактов, доказывающих это, пока предоставлено не было.

Провинция Идлиб

Возобновились вооруженные стычки между боевиками исламистских бандформирований и правительственными силами в юго-восточной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (radioshamfm), очередные провокационные обстрелы со стороны радикалов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» вынудили военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) открыть ответный огонь по расположениям боевиков на подступах к населенным пунктам Сукейк и Ат-Тамания. Никаких данных о нанесенном «Джебхат Ан-Нусре»1*** уроне пока не поступало. Напомним, в первой половине дня также поступала информация о возможной химатаке боевиков у Абу-Духура, расположенного северо-восточнее зоны нынешних боевых действий.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Shahid опубликовало сведения о работе учебных заведений в городе Ракка. Сообщается, что на данный момент в административном центре провинции функционируют 15 частных школ, большая часть из которых предоставляет учащимся лишь начальное образование. Напомним, в период оккупации данных территорий джихадистами «Исламского государства» практически все школы прервали свою работу. Многие учреждения до сих пор не были восстановлены после бомбардировок международной коалиции США, тогда как другие не имеют достаточного финансирования для закупки необходимой мебели и оборудования. Представители Вашингтона ранее заявляли о том, что готовы оказать поддержку в проведении ремонтных работ в городе. Однако, несмотря на то, что с момента захвата Ракки курдами прошло уже больше года, местные жители вынуждены реконструировать населенный пункт преимущественно своими силами.

Провинция Хама

Поступают данные о продолжающихся перестрелках между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции в северных районах провинции. В очередной раз инициированные джихадистами боестолкновения привели к ответным действиям со стороны Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации военного источника в сети Twitter (MuhammedAlYunus), обстрелы боевиками контрольно-пропускного пункта САА в районе Аз-Залакията вызвали удары военнослужащих САА по укреплениям исламистов вблизи Аль-Латамины. О потерях сторон в живой силе или военной технике не сообщается.

Провинция Хасака

В провинции Хасака произошла новая вылазка неизвестных боевиков. По данным медиапортала Jisr TV, один из мирных жителей был убит центральном районе административного центра региона. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. Некоторые из местных активистов полагают, что сирийца застрелили члены курдской милиции «Асайиш», которые патрулируют город. Предполагается, что молодой человек был задержан в рамках принудительной мобилизации, проводимой «Демократическими силами Сирии» (SDF), и убит, когда попытался оказать сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)