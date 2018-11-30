В Германии предложили закрыть порты ЕС и США для российских судов из-за украинской провокации

Берлин, 30 ноября. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила закрыть порты Евросоюза и США для российских судов, которые следуют из Азовского моря, из-за провокации украинский кораблей в Керченском проливе.

«Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена», — приводит слова Крамп-Карренбауэр агентство Reuters.

Политик отметила, что Берлину нужно брать на себя большую ответственность за происходящее в мире и, в частности, за политику ЕС. Крамп-Карренбауэр выступила за увеличение расходов на нужды обороны, в том числе международных организаций.

Крамп-Карренбауэр является одним из претендентов на пост главы ХДС после отказа канцлера Германии Ангелы Меркель возглавить партию. Правящая партия ФРГ по результатам последних опросов демонстрирует рекордно низкий рейтинг. Действующий лидер движения Меркель, комментируя ситуацию в Азовском море, ограничилась призывом к деэскалации.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками при попытке нарушить госграницу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. ФСБ РФ была вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции были задержаны 24 военнослужащих ВСУ. Три моряка получили ранения и были доставлены в больницу в Крыму. Суд арестовал экипажи кораблей на 60 суток. Моряки ВМСУ признались, что получили приказ о провокации в Керченском проливе от киевского руководства.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил об организованной властями Украины провокации, которая может повлиять на проведение выборов президента в стране. По словам Путина, у Порошенко есть все шансы «не пройти во второй тур голосования», поэтому он всеми средствами готов создавать препятствия для конкурентов.