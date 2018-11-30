РФ готова сотрудничать с БРИКС в преследовании беглых экономических преступников

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Россия готова заниматься поиском беглых экономических преступников вместе со странами БРИКС. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20.

Таким образом, российский лидер прокомментировал инициативу, которую ранее выдвинула Индия.

«На повестке дня и такая важная тема как борьба с коррупцией. Готовы к совместной работе, в том числе, в русле предложений Индии о преследовании беглых экономических преступников», — отметил он.

Путин также призвал БРИКС поддержать российский проект международной конвенции по возвращению похищенных активов, который страна намерена вынести на обсуждение в рамках ООН.

Напомним, что в пятницу в столице Аргентины стартовал саммит «Большой двадцатки» (G20). Журналисты, освещающие мероприятие, обратили внимание на то, что Путин не поздоровался с президентом США Дональдом Трампом, который ранее отменил встречу с российским президентом из-за ситуации в Керченском проливе.