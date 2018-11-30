Захарова о кораблях ВМСУ: Ни одна страна так бы не носилась с этими безумцами

Москва, 30 ноября. Россия максимально мягко обошлась с украинскими военными судами, которые нарушили государственную границу РФ и были задержаны в районе Керченского пролива. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что инцидент был урегулирован буквально в «ручном режиме». При этом международные правила и нормы предполагают более жесткие действия в подобных случаях.

«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она также добавила, что российские пограничники, рискуя своими жизнями, «в ручном режиме целый день пытались остановить» украинские военные корабли.

Напомним, 25 ноября три военных корабля военно-морских сил Украины нарушили госграницу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские корабли осуществляли провокационные действия, а их экипажи не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Вечером три украинских военных судна были задержаны в районе Керченского пролива. При этом сотрудникам пограничной службы ФСБ пришлось применить оружие для задержания нарушителей границы.