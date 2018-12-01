Сирия, 1 декабря. Мирные жители дали отпор протурецким боевикам в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. «Джебхат ан-Нусра»1*** потеряла одно из подконтрольных поселений в Идлибе под натиском «Ахрар аш-Шам». ИГ1 штурмует позиции SDF**** к северу от Хаджина в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под минометным огнем ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор.

«Ахрар аш-Шам»: понесла потери убитыми, неожиданно получив отпор со стороны местных жителей в Аль-Бабе.

Международная коалиция: перебрасывает часть подконтрольных боевиков из района Ат-Танфа на запад Ирака.

Курды: нанесли урон протурецким силам в ходе боев под Африном; лишились нескольких радикалов в ходе спецопераций арабских ополченческих отрядов в Ракке и к северо-западу от нее.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла одно из подконтрольных поселений в Идлибе под натиском «Ахрар аш-Шам».

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): атаковало опорные пункты SDF на окраинах города Абу Хаммам к северу от Хаджина.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб, находящемся к северо-востоку от Алеппо, из-за очередных случаев грабежа домов мирного населений протурецкими радикалами вспыхнули вооруженные стычки между гражданскими лицами и боевиками, передает Step News Agency. В ходе противостояния бандгруппы «Ахрар аш-Шам» понесли потери убитыми. Кроме того, пострадали несколько местных жителей.

В окрестностях Африна отмечаются интенсивные бои «спящих ячеек» курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и подконтрольных Турции радикалов «Ахрар аш-Шам». По информации связанного с YPG источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), последним был нанесен урон в живой силе. Несмотря на то, что кантон на северо-западе Алеппо был отбит у курдов в марте текущего года, они по-прежнему сохраняют присутствие в регионе в виде подпольных бандгрупп, которые ведут операцию против турецких военных и их союзников под названием «Гнев оливок».

Провинция Хомс

Согласно информации иранского информагентства Fars News, командование сирийской группировки вооруженных сил США приняло решение перебросить несколько сотен боевиков из «Джейш Магавир Ат-Тауры» и других группировок, базирующихся на юге провинции Хомс, на военные базы Пентагона в западной части Ирака. Это решение, по данным источника портала, связано с усилением давления на военные объекты Соединенных Штатов в районе Ат-Танфа со стороны подразделений Сирийской арабской армии (САА), которые окружают американскую зону оккупации в этом регионе. Напомним, как передавали многие местные источники, на этих территориях под защитой Вашингтона, в частности, дислоцируются бывшие члены «Исламского государства», бежавшие из Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские Демократические силы Сирии (SDF), поддерживаемые авиацией коалиции во главе с США, и бандформирования ИГИЛ продолжают столкновения к северу от Хаджина в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сведениям Euphrates Post, террористы атаковали один из ключевых опорных пунктов курдов на окраинах города Абу Хаммам. При этом обе стороны, однако, понесли значительные потери. Между тем американские ВВС нанесли несколько авиаударов по Аш-Шаафе, которую до сих пор занимают джихадисты. Никаких данных об уроне, причиненном бандгруппам ИГ, не поступало. Информация о жертвах среди местного населения и разрушениях еще выясняется.

Удерживающие населенные пункты Хаджин и Эль-Кишма боевики «Исламского государства» вновь обстреляли противоположный — западный — берег реки Евфрат, где базируются правительственные войска САР. Под огнем минометов исламистов оказались позиции САА в окрестностях поселений Ас-Сайял и Аль-Катья, сообщает Twitter-ресурс (@Syria_Hezb_Iran). В рядах правительственных сил обошлось без потерь, в то время как сами террористы понесли урон в ходе ответных ударов сирийских военных.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб отмечается рост противоречий между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» и протурецких исламистских сил. В ряде районов разногласия перерастают в вооруженные стычки, передает местный новостной канал в Twitter (@IdlibPlus). Так, ожесточенные бои прошли вблизи населенных пунктов Кафр Айн в предместьях Хан Шейхуна и Тель-Хатри к юго-востоку от административного центра региона. При этом второе из поселений в результате столкновений джихадистов перешло под контроль бандгрупп «Ахрар аш-Шам». Серьезные потери ранеными и убитыми притом понесли обе стороны конфликта.

Провинция Ракка

Ополченческие отряды, которые состоят из числа местных мужчин и которые связаны с силами арабских племен Заевфратья, провели новые спецоперации против курдских оккупантов в провинции Ракка, сообщают источники Al Masdar News. Ополченцы привели в действие два взрывных устройства у опорных пунктов «Демократических сил» на окраинах Ракки, а также совершили нападение на один из штабов SDF в районе населенного пункта Машрафа к северо-западу от административного центра провинции. Точные данные о масштабе потерь в рядах курдских группировок пока устанавливаются, однако отмечается, что в целом было ранено и ликвидировано порядка 10 радикалов SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)