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Сирия: курдские формирования заявили о захвате помощника главаря ИГ

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Сирия: курдские формирования заявили о захвате помощника главаря ИГ

Москва, 30 ноября. Курдские вооруженные формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) заявили о захвате одного из помощников лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление SDF.

По данным агентства, в плен был захвачен Усама аль-Авейд, который является помощником главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Террорист был захвачен к востоку от Евфрата во время спецоперации курдских формирований. При этом местоположение самого главаря ИГ аль-Багдади до сих пор остается неизвестным.

Стоит отметить, что вооруженные формирования курдов контролируют некоторые районы на северо-востоке Сирии. При этом США оказывают активную военную и финансовую поддержку курдским формированиям. Власти Сирии неоднократно заявляли о незаконности действий курдов.

Мирные жители Сирии уже давно воспринимают курдские отряды как очередную террористическую группировку. При этом курдские силы отказываются вести диалог с властями Сирии по вопросам доставки гуманитарной помощи мирным жителям в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Артем Никулин
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