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Трамп заявил, что надеется на встречу с Путиным

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Трамп заявил, что надеется на встречу с Путиным

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в Керченском проливе и на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста.

«Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен. Я надеюсь на то, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным», — отметил Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что инцидент с украинскими моряками — это единственная причина, по которой он решил не встречаться с российским президентом.

Напомним, что Трамп в последний момент отменил ранее запланированную встречу с российским лидером, которая должна была состояться на полях саммита G20. Поводом послужило задержание украинских военных судов, которые зашли в Керченский пролив, нарушив российское водное пространство.

Журналисты, освещающие саммит G20, обратили внимание, что во время встречи мировых лидеров в Буэнос-Айресе Путин не поздоровался со своим американским коллегой.

Автор: Антон Соколов
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