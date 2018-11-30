Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт

Москва, 30 ноября. Ведущий и заместитель гендиректора телеканала «Россия 1» Сергей Брилев ответил на рекомендацию журналиста Владимира Познера сдать один из двух паспортов: российский или британский. Брилев рассказал, как стал подданным Короны и объяснил, почему не собирается следовать совету Познера.

По словам Брилева, в 1995 году, будучи работником «Вестей», он приехал в Лондон на курсы BBC. Через некоторое время Брилев открыл в Лондоне корпункт «Вестей», но содержать ему пришлось работников корпункта на собственные деньги, которые получал за выступления на BBC и Sky News.

Брилев начал платить налоги по закону Великобритании, а затем получил право повысить иммиграционный статус. В 2001 году телеведущий вернулся в Москву, однако его жена построила в Лондоне карьеру и продолжала еще некоторое время жить в Королевстве.

«Однако, и после этого я продолжал жить на два города: у жены пошла карьера в Лондоне, и она еще долго продолжала оставаться там. И в последующие годы меня продолжало многое связывать с Британией», — рассказал Брилев в Facebook.

Телеведущий напомнил, что в своих книгах он неоднократно возвращается к «непростой, но самоценной истории Москвы и Лондона». Брилев добавил, что «не собирается отказываться от этой привязанности».

Ранее Познер, будучи гражданином РФ, Франции и США, предположил, что Брилев получил гражданство еще до того, как занял руководящую должность на телеканале.