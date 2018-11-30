«Очень экстравагантно»: на Западе оценили рукопожатие Путина и саудовского принца на G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин в крайне необычной манере поприветствовал принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда на саммите G20 в Аргентине. При встрече с политиком Путин поздоровался с ним в дружеской манере, дав пять.

«Держи пять!»: Путин и наследный принц Саудовской Аравии», — прокомментировал этот жест журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

На западе тоже оценили рукопожатие Путина и саудовского принца на G20. Британское издание Daily Mail написало: «Путин и Бен Салман поприветствовали друг друга очень экстравагантным рукопожатием на саммите G20».

В пятницу в Буэнос-Айресе стартовал саммит «Большой двадцатке», на который собрались мировые лидеры и руководители крупнейших международных организаций. Как сообщает «Газета.ру», журналисты, освещающие мероприятие обратили внимание на то, что Путин не поздоровался с президентом США Дональдом Трампом, который ранее отменил встречу с российским лидером из-за ситуации в Керченском проливе. Впрочем, позже Трамп признался, что задержание украинских моряков стало единственной причиной отмены переговоров, и что он надеется на встречу с Путиным в будущем.

Отметим, что это не единственный случай, когда российский президент приветствует своих коллег не по официальному протоколу. В середине ноября в Сингапуре, где проходила встреча Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, увидев Путина, заключил его в объятья. После этого Моди и Путин обменялись парой слов через переводчика и разошлись.