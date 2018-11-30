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Землетрясение произошло в первый день саммита G20 в Буэнос-Айресе

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Землетрясение произошло в первый день саммита G20 в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 30 ноября. В Буэнос-Айресе, где сегодня стартовал саммит G20, зафиксировано небольшое землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба национального института сейсмических прогнозов Аргентины.

По данным ведомства, в 10​​​.27 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8 балла на глубине 25 километров. В институте отметили, что такие толчки относятся к категории слабой и средней интенсивности и не угрожают разрушениями и повреждениями. Эпицентр землетрясения находился в 33 километрах к югу от Буэнос-Айреса.

Напомним, сегодня в столице Аргентины стартовал саммит лидеров G20. Саммит будет проходить с 30 ноября по 1 декабря. Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите. На полях саммита президент России проведет встречи с лидерами Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской республики и президентом Аргентины.

Автор: Артем Никулин
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