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НАТО стягивает войска к границам РФ под видом учений — Минобороны РФ

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НАТО стягивает войска к границам РФ под видом учений — Минобороны РФ

Москва, 30 ноября. Североатлантический Альянс под видом учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к границам РФ, об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», — сказал Фомин.

По словам Фомина, Альянс концентрирует вооруженные силы в тех, странах, которые «многим обязаны России». Так,  в Польше погибли более 600 тысяч советских солдат, а теперь Варшава выступает главным «радетелем» и готова открыть на своей территории три базы НАТО.

Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что в стране может быть создана американская военная база «Форт Трамп» для сдерживания на восточной границе. Президент Польши Андрей Дуда призвал США направить в страну еще больше военных НАТО.

На данный момент в Польше дислоцируется танковая бригада США, а также батальон НАТО численностью около тысячи человек.

Автор: Софья Куликова
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