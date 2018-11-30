Стало известно, как Noize MC попадет на Украину после запрета

Москва, 30 ноября. Известный российский рэпер Иван Алексеев, известный под сценическим псевдонимом Noize MC, планирует выступить на Украине несмотря на запрет.

Ранее СМИ сообщили о том, что запланированный на 16 декабря концерт Noize MC будет отменен. По словам PR-менеджера Алексеева Елизаветы Коровиной, речь идет не об отмене выступления, а его переносе на 2019 год.

«Концерт перенесли не из-за каких-то политических причин. Его перенесли еще в июне месяце на большую площадку, больше, чем была. Мы решили расширить тур и вместо четырех концертов дать больше», — отметила она в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что российские группы Cream Soda, Little Big и рэпер Noize MC могут отменить концерты в Киеве из-за введения со стороны украинских властей ограничений на въезд россиян. Президент Украины Петр Порошенко на днях распорядился ограничить въезд для всех граждан России в связи с введением в стране военного положения.