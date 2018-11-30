Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО

Москва, 30 ноября. Центральный банк России утвердил предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В пресс-службе отметили, что изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, однако они позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Самый высокий коэффициент будет установлен для начинающих и молодых водителей. Он составит — 1,87. Наименьшей границей тарифного коридора будет устанавливаться для автомобилистов, возраст которых превышает 59 лет, а стаж вождения более трех лет. Он составит — 0,93.

Указание об изменении тарифов в ОСАГО делит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо четырех, как это было раньше.