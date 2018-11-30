Создатель «Битвы экстрасенсов» ответила на обвинения обиженных магов

Москва, 30 ноября. Продюсер шоу «Битва экстрасенсов» Мария Шайкевич заявила, что информация о том, что участникам шоу предлагают заплатить деньги за выход в финал, не соответствует действительности.

По словам Шайкевич, «Битва экстрасенсов» на протяжении уже многих лет является не только одним из самых рейтинговых шоу на российском телевидении, но и также настоящим прорывом в мире эзотерики. На шоу стремятся попасть тысячи способных людей, но не все выдерживают жесткий отбор и конкуренцию.

«Именно такие обиженные маги и выдумывают небылицы про то, что для того, чтобы попасть в «Битву», якобы нужно заплатить. Купить участие в нашем шоу, в финале или победу в нем — невозможно», — сказала продюсер в комментарии РИА Новости.

Шайкевич рекомендовала желающим попасть в финал шоу «не копить деньги, а развивать свои навыки». Ранее бывший участник шоу рассказал, что ему предложили заплатить 450 тысяч рублей за выход в финал. Он заявил, что всех участников шоу ведут редакторы, которые говорят что и кому делать. Перед съемками продюсеры выдают заранее подготовленную информацию.