Украина ограничила въезд в Донбасс для иностранцев

Киев, 30 ноября. Украинские власти ввели ограничение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе для иностранных граждан. Об этом в пятницу сообщило командование Операции объединенных сил.

«По решению командующего объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. Ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины», — пишет пресс-служба ООС в Facebook.

Исключение составляют только сотрудники миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Всем же остальным иностранным гражданам придется предоставить украинским властям документ о постоянном проживании на неподконтрольной территории или свидетельство о том, что цель визита — гуманитарная акция. В ООС также подчеркнули, что пограничная служба Украины находится в состоянии полной боевой готовности.

Напомним, что в конце ноября на Украине было введено военное положение, которое будет действовать на территории 10 регионов в течение 30 дней.