Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Киев ограничил иностранцам въезд на неподконтрольную территорию Донбасса

223
0 Оставить комментарий

Украина ограничила въезд в Донбасс для иностранцев

Киев, 30 ноября. Украинские власти ввели ограничение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе для иностранных граждан. Об этом в пятницу сообщило командование Операции объединенных сил.

«По решению командующего объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. Ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины», — пишет пресс-служба ООС в Facebook.

Исключение составляют только сотрудники миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Всем же остальным иностранным гражданам придется предоставить украинским властям документ о постоянном проживании на неподконтрольной территории или свидетельство о том, что цель визита — гуманитарная акция. В ООС также подчеркнули, что пограничная служба Украины находится в состоянии полной боевой готовности.

Напомним, что в конце ноября на Украине было введено военное положение, которое будет действовать на территории 10 регионов в течение 30 дней.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.