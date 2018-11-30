«Предателям посылок не вручаем!»: Украина может полностью запретить почту из России

В рамках введенного на Украине 28 ноября так называемого «частичного военного положения» власти сразу нескольких украинских регионов объявили о намерении подвергать самой тщательной проверке посылки, бандероли и даже письма, поступающие на территорию от Мариуполя до Ужгорода из Российской Федерации. Новые «цензоры», в состав которых отныне могут входить не только сотрудники местных правоохранительных органов, но и активисты крайне правых общественных организаций, уже пообещали полностью контролировать не только работу государственной почтовой структуры («Укрпочта»), но и частных служб доставки. В случае даже малейшего намека на «сепаратистские передачи» адресатам и курьерам теперь грозят длительные сроки тюремного заключения.

Микроавтобус киевлянина Станислава Ищенко (фамилия изменена. — Прим. ФАН) был задержан для досмотра на одном из блокпостов в Сумской области. Нетрезвые люди в камуфляжной форме предъявили мужчине документы «добровольцев территориальной самообороны» и в грубых выражениях потребовали предъявить для осмотра груз, который Станислав вез из Брянска в украинскую столицу. Даже довод водителя относительно того, что он только что пересек российско-украинскую границу, где упомянутый груз уже был досмотрен, на «добровольцев» не подействовал.

«Мне было заявлено, что «настали другие времена», а по мне как «пособнику москалей» давно плачет фонарный столб, — говорит Ищенко в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Да, я вез по заказу одного из киевских магазинов игрушки из России. Эти игрушки были упакованы, на них были выписаны документы».

Как отметил водитель, вскоре ситуация стала напоминать «шабаш ведьм». Люди в камуфляжной форме сначала вскрыли запечатанные ящики с игрушками, а потом принялись вспарывать животы отдельно взятым Чебурашкам и Винни-Пухам в поисках то ли наркотиков, то ли пророссийских листовок.

«Товар был испорчен, а я понесу финансовую ответственность», — грустно резюмировал Станислав.

Еще один показательный случай произошел в Черниговской области. Почтальон одного из населенных пунктов категорически отказался вручать местному жителю посылку из Москвы, мотивировав это наличием у адресата родственников в «стране-агрессоре» (Верховная рада официально закрепила это название за Россией. — Прим. ФАН.).

«Предателям посылок не вручаем», — сказал сотрудник почты, упомянув, что он лично «проинспектировал» содержимое послания и увидел там книги запрещенного на Украине писателя Захара Прилепина и несколько выпусков популярного российского развлекательного журнала, также попавшего в черные списки СБУ.

«Введение военного положения на Украине явно сыграло на руку как представителям пропрезидентских структур в Верховной раде, так и активистам националистических группировок, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто. — Если еще неделю назад официальный Киев рассматривал возможность обложить очередными налогами посылки из-за рубежа (в особенности — из РФ и Белоруссии. — Прим. ФАН.), то уже сегодня украинские «блюстители спокойствия» автоматически получают право полностью прервать все связи жителей Украины с Москвой и Минском».

«Совершенно очевидно, что уже завтра тот же Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины полностью запретит получение украинцами любой корреспонденции из России, — уверена собеседница ФАН. — Давайте смотреть фактам в лицо: команда [президента Украины Петра] Порошенко уже запретила трансляцию крупнейших российских телеканалов, ввела ограничения на доступ к сотням российских сайтов в Интернете и, наконец, прекратила доставку на Украину российских периодических изданий. При этом чего стоит нашим власть имущим запретить украинцам получать бандероли и посылки из России и Белоруссии?!»

Пока этот вопрос остается риторическим. В своем недавнем заявлении глава украинского СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что даже «частичное военное положение» предусматривает полный отказ «патриотично настроенных граждан Украины от всяческих контактов с Россией».

В данном контексте на многомиллионный ущерб служб доставки и почтовых структур, включая «Укрпочту», как и на «демократический имидж» Украины, официальному Киеву, похоже, наплевать.