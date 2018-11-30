В Минобороны РФ рассказали об обострении борьбы за ресурсы в Арктике

Москва, 30 ноября. В Минобороны РФ заявили, что в Арктике обостряется борьба за доступ к Северному морскому пути и право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

По его словам, страны Запада остаются привержены антироссийской риторике и политике стратегического сдерживания России путем ослабления экономического и военного потенциала РФ, в результате чего обостряется борьба за доступ к Северному морскому пути.

«В Арктике обостряется борьба за право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана и беспрепятственный доступ к Северному морскому пути», — сказал Фомин.

Он также добавил, что в этих условиях усилия Минобороны РФ направлены на поддержание возможностей Вооруженных сил России на высоком уровне.

Ранее стало известно, что с 2019 года Россия ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. По данным, Минобороны РФ иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.