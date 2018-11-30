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В Минобороны РФ рассказали об обострении борьбы за ресурсы в Арктике

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В Минобороны РФ рассказали об обострении борьбы за ресурсы в Арктике

Москва, 30 ноября. В Минобороны РФ заявили, что в Арктике обостряется борьба за доступ к Северному морскому пути и право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

По его словам, страны Запада остаются привержены антироссийской риторике и политике стратегического сдерживания России путем ослабления экономического и военного потенциала РФ, в результате чего обостряется борьба за доступ к Северному морскому пути.

«В Арктике обостряется борьба за право добычи природных ресурсов на шельфе Северного Ледовитого океана и беспрепятственный доступ к Северному морскому пути», — сказал Фомин.

Он также добавил, что в этих условиях усилия Минобороны РФ направлены на поддержание возможностей Вооруженных сил России на высоком уровне.

Ранее стало известно, что с 2019 года Россия ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. По данным, Минобороны РФ иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.

Автор: Артем Никулин
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