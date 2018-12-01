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«Ангажированный господин Павел Каныгин»: как сотрудники «Новой газеты» продолжают пропаганду против России

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«Ангажированный господин Павел Каныгин»: как сотрудники «Новой газеты» продолжают пропаганду против России

На фоне событий, связанных с провокацией ВМСУ в Керченском проливе, сотрудник «Новой газеты» Павел Каныгин взял интервью у немецкого историка Ральфа Поссекеля. С помощью на первый взгляд безобидной беседы о прошлом и настоящем либеральный журналист и его собеседник попытались внушить читателям, что современная Россия — это ни много ни мало новый Третий рейх.

Заявленной темой интервью стали «возможные пути примирения между Украиной и Россией», однако по мере чтения становится понятна настоящая цель публикации.

«В либеральных российских кругах уже давно проводят параллели между Германией середины 30-х годов и нынешней Россией. Политический и экономический популизм, агрессивная риторика, растущая ксенофобия. По-вашему, можно ли говорить о каком-либо сходстве?» — в открытую спрашивает сотрудник «Новой газеты» своего собеседника.

Поссекель, разумеется, говорит то, что от него хочет услышать Каныгин.

«Скажу, что мне тревожно наблюдать некоторые общие черты», — отвечает немецкий историк, фактически приравнивая Россию к Третьему рейху. — На это работает пропаганда, которая разделяет людей и насаждает мысль, что есть российский народ, являющийся каким-то особым типом людей со своим культурным кодом, не таким, как у европейцев или у кого-то еще.

А каков будет следующий шаг? Будут говорить, что этот особый код российского народа заложен в генах? Это очень опасно».

Вот так с помощью домыслов и предположений, которые не основаны ни на чем, когда «Б» совсем не следует из «А», российские либеральные журналисты посредством иностранных «историков» создают негативный образ своей же страны.

«Ангажированный господин Павел Каныгин»: как сотрудники «Новой газеты» продолжают пропаганду против России

Причем Каныгину это делать не впервой. Сотрудник «Новой газеты» давно известен своей антироссийской позицией и какими-то очень уж нездоровыми симпатиями к правительству Петра Порошенко. Так, например, у нынешнего президента Украины Каныгин брал интервью дважды, в 2013 и 2014 годах — это при том, что гражданам России Порошенко интервью принципиально не дает.

Наводит на определенные мысли и то, что Павел Каныгин был единственным из российских журналистов, которого СБУ допустила к посещению в Киеве пленных россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Из более актуальных публикаций Каныгина можно вспомнить откровенно антироссийское интервью с одиозным грузинским и украинским политиком Михаилом Саакашвили.

Заслуживает внимания и еще один факт творческой биографии Павла Каныгина: его в июне 2015 года задерживали органы госбезопасности ДНР. При этом сотрудник «Новой газеты» сдал тест на наркотики, который оказался положительным, после чего либерального журналиста депортировали в Россию.

Естественно, редакция всеми силами пыталась тогда опровергнуть информацию о том, что ее сотрудник употребляет запрещенные вещества. Однако пользователи Сети еще в феврале 2015 года заметили странное поведение Павла Каныгина во время прямого эфира на украинском телеканале Hromadske.TV. Московский врач-нарколог Николай Влацкий заявил тогда информационному агентству «Ридус», что состояние сотрудника «Новой газеты» во время эфира «на 99% является похожим на наркотическое опьянение».

Интервью с Ральфом Поссекелем и другие публикации Каныгина Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Эксперт подчеркнул, что «Новая газета» — это пропагандистская трибуна, целью и задачей которой являются атаки на Россию во всех возможных направлениях.

«Если посмотреть всю историю публикаций «Новой газеты» практически с самого начала, то их тональность и тематика очевидна. Поэтому не стоит удивляться конкретному интервью Павла Каныгина, в котором опять Россия виновата во всем.

Это достаточно четко очерченная и постоянная позиция практически всех авторов этой газеты. И когда совершенно ангажированный господин Каныгин берет интервью у очередного патентованного русофоба, удивляться не приходится», — уверен собеседник ФАН.

«Ангажированный господин Павел Каныгин»: как сотрудники «Новой газеты» продолжают пропаганду против России

Эксперт отметил, что по смыслу это интервью может посоревноваться с «лучшими образцами работ доктора Геббельса».

«Они используют практически ту же риторику, только в другом направлении. Для этих так называемых либералов это понятный, вполне рабочий инструмент ведения своей собственной, личной информационной войны против России.

В конце концов, такая задача перед ними ставится и теми, кто их финансирует. Павел Каныгин просто делает свою работу так, как привык, с теми же самыми обвинениями в адрес России, Кремля, ополченцев Донбасса и так далее.

Если Каныгину удастся найти эксперта гаже и хуже господина Поссекеля, то, безусловно, и ему выделят полосу в газете», — подытожил Александр Асафов

Автор: Виктор Малютин
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