«Ангажированный господин Павел Каныгин»: как сотрудники «Новой газеты» продолжают пропаганду против России

На фоне событий, связанных с провокацией ВМСУ в Керченском проливе, сотрудник «Новой газеты» Павел Каныгин взял интервью у немецкого историка Ральфа Поссекеля. С помощью на первый взгляд безобидной беседы о прошлом и настоящем либеральный журналист и его собеседник попытались внушить читателям, что современная Россия — это ни много ни мало новый Третий рейх.

Заявленной темой интервью стали «возможные пути примирения между Украиной и Россией», однако по мере чтения становится понятна настоящая цель публикации.

«В либеральных российских кругах уже давно проводят параллели между Германией середины 30-х годов и нынешней Россией. Политический и экономический популизм, агрессивная риторика, растущая ксенофобия. По-вашему, можно ли говорить о каком-либо сходстве?» — в открытую спрашивает сотрудник «Новой газеты» своего собеседника.

Поссекель, разумеется, говорит то, что от него хочет услышать Каныгин.

«Скажу, что мне тревожно наблюдать некоторые общие черты», — отвечает немецкий историк, фактически приравнивая Россию к Третьему рейху. — На это работает пропаганда, которая разделяет людей и насаждает мысль, что есть российский народ, являющийся каким-то особым типом людей со своим культурным кодом, не таким, как у европейцев или у кого-то еще. А каков будет следующий шаг? Будут говорить, что этот особый код российского народа заложен в генах? Это очень опасно».

Вот так с помощью домыслов и предположений, которые не основаны ни на чем, когда «Б» совсем не следует из «А», российские либеральные журналисты посредством иностранных «историков» создают негативный образ своей же страны.

Причем Каныгину это делать не впервой. Сотрудник «Новой газеты» давно известен своей антироссийской позицией и какими-то очень уж нездоровыми симпатиями к правительству Петра Порошенко. Так, например, у нынешнего президента Украины Каныгин брал интервью дважды, в 2013 и 2014 годах — это при том, что гражданам России Порошенко интервью принципиально не дает.

Наводит на определенные мысли и то, что Павел Каныгин был единственным из российских журналистов, которого СБУ допустила к посещению в Киеве пленных россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Из более актуальных публикаций Каныгина можно вспомнить откровенно антироссийское интервью с одиозным грузинским и украинским политиком Михаилом Саакашвили.

Заслуживает внимания и еще один факт творческой биографии Павла Каныгина: его в июне 2015 года задерживали органы госбезопасности ДНР. При этом сотрудник «Новой газеты» сдал тест на наркотики, который оказался положительным, после чего либерального журналиста депортировали в Россию.

Естественно, редакция всеми силами пыталась тогда опровергнуть информацию о том, что ее сотрудник употребляет запрещенные вещества. Однако пользователи Сети еще в феврале 2015 года заметили странное поведение Павла Каныгина во время прямого эфира на украинском телеканале Hromadske.TV. Московский врач-нарколог Николай Влацкий заявил тогда информационному агентству «Ридус», что состояние сотрудника «Новой газеты» во время эфира «на 99% является похожим на наркотическое опьянение».

Интервью с Ральфом Поссекелем и другие публикации Каныгина Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Эксперт подчеркнул, что «Новая газета» — это пропагандистская трибуна, целью и задачей которой являются атаки на Россию во всех возможных направлениях.

«Если посмотреть всю историю публикаций «Новой газеты» практически с самого начала, то их тональность и тематика очевидна. Поэтому не стоит удивляться конкретному интервью Павла Каныгина, в котором опять Россия виновата во всем. Это достаточно четко очерченная и постоянная позиция практически всех авторов этой газеты. И когда совершенно ангажированный господин Каныгин берет интервью у очередного патентованного русофоба, удивляться не приходится», — уверен собеседник ФАН.

Эксперт отметил, что по смыслу это интервью может посоревноваться с «лучшими образцами работ доктора Геббельса».