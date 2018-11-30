Лидеры БРИКС призвали объединиться под эгидой ООН для борьбы с терроризмом

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Лидеры стран БРИКС призвали страны объединиться под эгидой ООН для совместной борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР на полях саммита G20 в Аргентине.

«Мы настоятельно призываем к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН на основе прочной международно-правовой базы», — говорится в заявлении.

Главы государств БРИКС осудили продолжающиеся террористические атаки, в том числе в государствах организации. Участники встречи призвали придерживаться комплексного подхода в борьбе с терроризмом.

Кроме того, главы стран-участниц БРИКС призвали государства ВТО к борьбе с односторонним протекционизмом, который противоречат нормам организации.

«Односторонние и протекционистские меры противоречат духу и правилам ВТО», — сказано в итоговом заявлении.

Участники БРИКС подтвердили свою приверженность многосторонней торговой системе ВТО и выразили готовность приступить к переговорам с другими членами организации с тем, чтобы ВТО мог «идти в ногу со временем».

Также в рамках переговоров лидеры «пятерки» призвали оказать финансовую поддержку развивающимся государствам для выполнения Парижского соглашения по климату. Целью соглашение является не допустить повышения средней температуры на планете на 2 градуса к 2100 году.