Матвиенко рассказала о нацпроектах для развития здравоохранения и науки России
Санкт-Петербург, 30 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о национальных проектах, которые нацелены на развитие здравоохранения и науки России, передает корреспондент Федерального агентства новостей с заседания попечительского совета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России.
Матвиенко обратила внимание, что в рамках нацпроекта «Наука» было предложено создать научно-образовательный центр, который будет сконцентрирован на прорывных биомедицинских научно-образовательных технологиях. Она подчеркнула, что такие программы должны принести реальную пользу населению страны.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет создан референсный центр эпидемиологических исследований, а также внедрена новая модель организации медпомощи в стране.
Председатель Совфеда поблагодарила врачей за ежедневное спасение жизней. Матвиенко на встрече также отметила серьезный вклад медцентра имени Алмазова в реализацию национальных проектов.
«Более 40 детских больниц было построено за последние несколько лет, — констатировала она. — За ближайшие 10 лет построят еще дополнительные медицинские учреждения. Около 10 миллионов рублей сняли с регионального бюджета и перевели на федеральный, чтобы закупить лекарства для детей с редкими заболеваниями. Будем продолжать развитие телемедицины, чтобы вне зависимости от места проживания граждане могли получить консультацию квалифицированного специалиста».