Матвиенко рассказала о нацпроектах для развития здравоохранения и науки России

Санкт-Петербург, 30 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о национальных проектах, которые нацелены на развитие здравоохранения и науки России, передает корреспондент Федерального агентства новостей с заседания попечительского совета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России.

Матвиенко обратила внимание, что в рамках нацпроекта «Наука» было предложено создать научно-образовательный центр, который будет сконцентрирован на прорывных биомедицинских научно-образовательных технологиях. Она подчеркнула, что такие программы должны принести реальную пользу населению страны.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет создан референсный центр эпидемиологических исследований, а также внедрена новая модель организации медпомощи в стране.

Председатель Совфеда поблагодарила врачей за ежедневное спасение жизней. Матвиенко на встрече также отметила серьезный вклад медцентра имени Алмазова в реализацию национальных проектов.