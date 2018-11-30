Саммит G20 официально стартовал в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Саммит «Большой двадцатки» (G20) официально начал свою работу в Буэнос-Айресе. Президент России Владимир Путин вместе с другими мировыми лидерами и руководителями международных организаций приступил к первому заседанию, который проходит в формате делового завтрака.

Первому заседанию предшествовала краткая встреча мировых лидеров на полях саммита и совместное фотографирование участников саммита.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, вероятнее всего, акцент на переговорах будет ставиться на развитии мировой экономики, регулировании рынков труда и стимулирование роста занятости.

Первоначально предполагалось, что Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита, однако позже он отменил встречу.

Впрочем, позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран все же могут встретиться «на ногах».