Сравнение численности флота России и Украины на Черном море | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ
Сколькими боевыми кораблями владеют флоты Украины и России, какова численность подводных лодок и личного состава морских сил двух государств на Черном море? Об этом подробнее в нашем материале.
В состав боевых кораблей ВМС Украины входят: фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Винница», 11 артиллерийских катеров, 3 десантных катера, рейдовый тральщик «Геническ».
Есть также 21 судно морского обеспечения, при этом нет ни одной подводной лодки. ВМСУ включают в себя бригаду, несколько отдельных батальонов морской пехоты и другие наземные части.
В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island.
Все украинские корабли на данный момент базируются в Одесской и Херсонской областях.
При этом Российская Федерация на Черноморском флоте имеет 52 боевых корабля. 1 ранга — 2 судна, 2 ранга — 23, 3 ранга — 15 и 4 ранга — 12 кораблей.
Всего в состав флота входят более 250 кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения.
Личный состав — не менее 25 тысяч военнослужащих.
Флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва».
Классификация по Корабельному уставу ВМФ РФ:
Ракетно-артиллерийские корабли 10
Противолодочные корабли 13
Десантные корабли 10
Минно-тральные корабли 11
Многоцелевые подводные лодки 8
Главная база флота: Севастополь
Пункты базирования: Феодосия и Донузлав (Республика Крым), Новороссийск (Краснодарский край)