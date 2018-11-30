Сравнение численности флота России и Украины на Черном море | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Сколькими боевыми кораблями владеют флоты Украины и России, какова численность подводных лодок и личного состава морских сил двух государств на Черном море? Об этом подробнее в нашем материале.

В состав боевых кораблей ВМС Украины входят: фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Винница», 11 артиллерийских катеров, 3 десантных катера, рейдовый тральщик «Геническ».

Есть также 21 судно морского обеспечения, при этом нет ни одной подводной лодки. ВМСУ включают в себя бригаду, несколько отдельных батальонов морской пехоты и другие наземные части.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island.

Все украинские корабли на данный момент базируются в Одесской и Херсонской областях.

При этом Российская Федерация на Черноморском флоте имеет 52 боевых корабля. 1 ранга — 2 судна, 2 ранга — 23, 3 ранга — 15 и 4 ранга — 12 кораблей.

Всего в состав флота входят более 250 кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения.

Личный состав — не менее 25 тысяч военнослужащих.

Флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва».

Классификация по Корабельному уставу ВМФ РФ:

Ракетно-артиллерийские корабли 10

Противолодочные корабли 13

Десантные корабли 10

Минно-тральные корабли 11

Многоцелевые подводные лодки 8

Главная база флота: Севастополь

Пункты базирования: Феодосия и Донузлав (Республика Крым), Новороссийск (Краснодарский край)