Пусть сначала Бутину отпустят: в Совфеде ответили на призыв G7 освободить украинских моряков

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» призвали Россию освободить задержанных украинских военных моряков и вернуть Украине ее корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Совместное заявление опубликовано в пятницу на сайте правительства Канады.

В этом заявлении отмечается «крайняя обеспокоенность» глав внешнеполитических ведомств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховного представителя ЕС в связи с инцидентом, произошедшим в Керченском проливе 25 ноября.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажей. Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации», — сказано в заявлении стран G7.

Реакция российской стороны не заставила себя ждать.

«Пусть они сначала нашу Марию Бутину отпустят, Виктора Бута и многих других, кого задержали и осудили в США по каким-то надуманным причинам и политическим мотивам», — так прокомментировал эту новость Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор подчеркнул, что украинские военные моряки, в отличие от россиян, арестованных в США, задержаны на законных основаниях.

«Люди нарушили государственную границу России, вели себя крайне опасно, угрожая безопасности гражданских судов, которые в это время находились в Керченском проливе, игнорировали требования российских пограничников. Фактически украинские моряки совершили военное преступление против Российской Федерации, и поэтому задержаны законно. А странам G7 я советую посмотреть на себя», — сказал Сергей Цеков.

Напомним, суд в Крыму избрал в отношении 24 задержанных украинских военных моряков меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года. Их обвиняют в нарушении российской границы.

В России этот инцидент расценили как провокацию, задуманную президентом Украины Петром Порошенко для введения в его стране военного положения и отсрочки президентских выборов.