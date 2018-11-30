Международный союз биатлонистов обвинил четырех россиян в употреблении допинга

Зальцбург, 30 ноября. Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в якобы употреблении допинга, сообщили в пресс-службе организации.

Как стало известно, Международный союз биатлонистов убежден, что антидопинговые правила якобы нарушили Александр Печенкин, Евгений Устюгов, Александр Чернышов и Светлана Слепцова.

Материалы по россиянам переданы в независимую антидопинговую комиссию при союзе. Отмечается, что обвинения против спортсменов, среди которых есть олимпийские чемпионы, были сделаны на основе итогов анализов, взятых у россиян в период с 2012 по 2015 года. Результаты были опубликованы в докладе Ричарда Макларена. Примечательно, что среди обвиненных — только один действующий биатлонист, это Печенкин.