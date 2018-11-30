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Надувного «малыша-Трампа» подняли в воздух на саммите G20

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Надувного «малыша-Трампа» подняли в воздух на саммите G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Противники президента США Дональда Трампа запустили в Буэнос-Айресе огромный воздушный шар, изображающий хозяина Белого дома в виде капризничающего ребенка с мобильным телефоном.

Воздушный шар поднялся в воздух возле здания Национального конгресса Аргентины, сообщает американский телеканал CNN.

Надувного «малыша-Трампа» подняли в воздух на саммите G20

Отметим, что критики американского президента уже не в первый раз запускают «малыша-Трампа», протестуя против политики лидера Соединенных Штатов. Так, например, в июле необычный воздушный шар взмывал над улицами Лондона в день визита Трампа в Великобританию. Проведение этой акции стоило британцам более 21 тыс. долларов.

Как сообщает «Газета.ру», в пятницу в столицу Аргентины стартовал саммит «Большой двадцатки» (G20). Первоначально предполагалось, что Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита, однако позже он отменил встречу.

Впрочем позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран все же могут встретиться «на ногах».

Автор: Антон Соколов
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