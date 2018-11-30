УПЦ призывает возбудить уголовное дело против Порошенко

Москва, 30 ноября. Уголовное дело о разжигании межрелигиозной розни, в рамках которого прошли обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, должно быть возбуждено против президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В СБУ заявили, что обыск проходил в рамках уголовного дела о «Нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений», которое было возбуждено против митрополита Павла.

«Вчера президент Украины выступал. Когда прокурор против него заведет уголовное дело по разжиганию межрелигиозной розни? Потому что президент наговорил там такое перед телекамерами. Оклеветал, что мы каждое утро начинаем, молимся за Путина… Это же есть не что иное, как науськивание на православную церковь, разжигание межрелигиозной розни», — сказал Анисимов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что Порошенко не дают покоя лавры Нерона, поэтому он осуществляет гонения и притеснения канонической Украинской православной церкви.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой единицей в составе Русской православной церкви. Кроме того, на Украине есть две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

Порошенко заявлял, что не намерен вмешиваться в дела церкви, однако нарушил свои обещания, предпринимая попытки добиться от Константинополя признания неканонических церковных структур.

В середине октябре синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. При этом Константинопольский патриархат заявил о начале процесса предоставления автокефалии для неканонической украинской церкви.