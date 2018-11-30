«Пустим только на похороны»: в Раде назвали Гребенщикова и Макаревича частью Русского мира

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев считает, что российским артистам «не время приезжать с гастролями в Киев». Таким образом Арьев в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал планы Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича и других российских исполнителей выступить с концертами в украинской столице.

Напомним, ранее стало известно, что концерты лидеров «Аквариума» и «Машины времени» в Киеве могут быть сорваны из-за приведенной сегодня в действие инициативы президента Украины Петра Порошенко, в рамках которой доступ на Украину был закрыт для всех граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет — запрет не коснется немолодых Макаревича и Гребенщикова, но может коснуться музыкантов их групп.

Владимир Арьев поддержал эту инициативу, подчеркнув, что «это общее правило» и относится в том числе к членам российских музыкальных групп. Еще более жесткие меры должны применяться к россиянам, выступающим с антиукраинской риторикой, объявил Арьев.

«Я считаю, что запрещать въезд в Украину следует тем, кто открыто высказывает антиукраинскую позицию, одобряет нарушение территориальной целостности Украины и поддерживает врагов», — категорично заявил украинский депутат.

В стране нечего делать, считает политик, и тем лояльным к киевским властям россиянам, которые едут с развлечениями для украинцев.

«Когда на нас напали, развлечения могут и подождать», — подчеркнул украинский парламентарий.

Арьев особо отметил, что он «вообще не ходит на концерты российских исполнителей», и призвал разорвать отношения с Русским миром в принципе, часть которого украинский депутат считает и Макаревича с Гребенщиковым.

«Мне не важно, Макаревич это или Шевчук, — заявил нардеп. — Мне они не нужны. Я уверен — нам нужно разрывать прежде всего с Русским миром, ментально».

Кроме того, Украине необходимо сейчас отработать механизмы для подготовки к «широкомасштабному нападению со стороны России», убежден Арьев.

«Вторжение обязательно произойдет, все это понимают», — утверждает депутат Рады.

Поэтому, по его словам, никому из россиян нельзя давать каких-то особенных поблажек с въездом на Украину, — в том числе и российским рок-исполнителям.

«Просто нужно, чтобы они переносили свои концерты на другое время, — прокомментировал Арьев планы Гребенщикова и Макаревича. — Если они правда поддерживают Украину и оценивают ситуацию так, как декларируют, то они должны полностью понять это».

«Во главе всего должны стоять государственные приоритеты», уверен Арьев, поэтому каких-то исключений для российских артистов делать не следует. Есть лишь один вариант, по его словам, при котором их пустят в Киев — лишь на похороны.

«Исключение есть только для одного случая — участие в похоронах. Я уверен, это единственный вариант, который должен действовать», — заключил украинский парламентарий.

Напомним, очередное обострение в отношениях между официальным Киевом и Россией произошло после инцидента в Керченском проливе 25 ноября — тогда российские корабли задержали суда ВМСУ, которые незаконно вторглись в территориальные воды РФ.