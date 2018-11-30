Путин на G20 не удостоил Трампа рукопожатия

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин не поприветствовал главу США Дональда Трампа в ходе церемонии фотографирования лидеров стран и глав международных организаций на саммите G20 в аргентинской столице, а также проигнорировал появление американского коллеги в зале переговоров.

Для групповой фотографии был подготовлен специальный подиум, лидеры заняли места согласно подготовленным рекомендациям организаторов. Путину и Трампу отвели места в разных концах подиума, поэтому лидерам США и РФ не удалось обменяться рукопожатием.

Когда церемония фотографирования закончилась, Путин прошел в зал переговоров и занял свое место. Трамп уселся на заранее предусмотренное место всего в нескольких креслах, однако глава РФ так и не поздоровался с американским коллегой. При этом Путин тепло поприветствовал своего соседа по круглому столу — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Видео из зала заседаний опубликовало агентство RUPLY.