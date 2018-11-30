«Зверь» и «бункер на колесах»: в Аргентине сравнили лимузины Путина и Трампа

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Аргентинские СМИ обратили внимание на лимузины, на которых лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, проехались по аргентинской столице перед саммитом G20.

В местных СМИ отечественный лимузин представительского класса Aurus, который встретил Путина в аэропорту, прозвали «Bestia», что переводится с испанского как «зверь». Телеканал TN отмечает, что автомобиль российского производства – «настоящий бункер на колесах». Aurus способен выдержать обстрел из оружия крупного калибра и воздействие взрывчатки. Все характеристики деталей и особенности сборки лимузина находится под грифом «секретно».

Аргентинские СМИ также отметили и автомобиль американского лидера Cadillac One под неофициальным названием «Зверь». Лимузин весит около семи тонн и способен выдержать химические и биологические атаки, пишет Clarin.

Ранее появилось видео проезда Путина по Буэнос-Айресу на лимузине Aurus. Впервые автомобили Aurus или «Кортеж» были представлены публике во время инаугурации президента в этом году. Глава компании Sollers Вадим Швецов в октябре сообщил, что предзаказы на лимузины расписаны на два года вперед.