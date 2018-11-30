Сирия: Минобороны РФ продолжает контактировать с военными из США и Европы

Москва, 30 ноября. Министерство обороны РФ продолжает осуществлять контакты с военными из США и Европы, обсуждая сирийское урегулирование и другие важные вопросы. Об этом в пятницу сообщил замглавы ведомства Александр Фомин.

«Активный диалог идет по сирийской проблематике, предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности, по проблемам региональной и международной безопасности, военно- мемориальной работе», — отметил он.

По словам Фомина, Россия за последние три года подписала соглашения о военном сотрудничестве с 20 странами Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Речь идет не только о совместных учениях, но и об обучении иностранных кадров и переговорах. В то же время в Европе наблюдается деградация военных связей.

Напомним, что война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.