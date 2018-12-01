Онищенко: Все вернется на круги своя, и столица тысячелетнего Российского государства будет в Киеве

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко побывал в гостях у Федерального агентства новостей. Разговор получился большой и интересный — обсуждали как текущую политику, так и актуальные неполитические вопросы. Полностью видеозапись интервью с Геннадием Онищенко будет в ближайшее время опубликована на сайте ФАН.

Для начала предлагаем нашим читателям фрагмент, в котором парламентарий высказывается по поводу провокации Киева в Керченском проливе, говорит о необходимости признания ДНР и ЛНР, а также о том, почему Украину нельзя отрывать от России. Слово Геннадию Онищенко.

Провокация Украины в Керченском проливе

Вся эта авантюра у Керченского пролива была затеяна потому, что господин [президент Украины Петр] Порошенко идет на выборы. Никаких других целей эта авантюра в Азовском море не преследовала, там было задание спровоцировать нашу армию, наш Военно-морской флот. В Киеве готовились, и в ночь с воскресенья на понедельник приняли решение организовать эту провокацию.

Я лично знаю господина Порошенко, мы с ним работали еще когда он был заместителем председателя правительства Украины, и я о нем очень невысокого мнения. К сожалению, он страдает алкоголизмом, и это тоже накладывает свой отпечаток.

Из этой истории с провокацией в Керченском проливе я могу сделать следующий вывод: у меня создалось впечатление, что и господином Порошенко, и господином [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили, который в августе 2008 года организовал более масштабную авантюру, когда погибло много людей, руководил один и тот же куратор из Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Видимо, этот куратор из ЦРУ — не очень высокого звания и не очень высокого интеллекта. Так что надо понимать, что и Порошенко, и Саакашвили — оба они агенты влияния США.

К сожалению, после азовского инцидента Европа так и не сделала правильные выводы, она сразу встала на сторону Порошенко, хотя никакого смысла — ни военного, ни политического, — в его провокации не было. Все это делалось с единственной целью — создать повод к объявлению военного положения и спровоцировать очередную истерию по поводу России, дескать она опять что-то не так делает.

Необходимость признания ДНР и ЛНР

Да, нам надо [официально] признать республики Донбасса. Это уже все. Потому что даже если отдать ДНР и ЛНР сейчас Украине на тех условиях, которые прописаны минскими соглашениями, там всех жителей просто уничтожат те, кто сегодня правит в Киеве!

Столица российского государства должна быть в Киеве

Российское государство в этом году отпраздновало 1030 лет с момента Крещения Руси. Между Крещением Руси и российской государственностью можно ставить знак равенства. Мое глубокое убеждение — столица российского государства должна быть в Киеве! И когда-нибудь будет!

Святой Владимир, памятник которому недавно поставили в Москве, крестившись в 988 году на территории Крыма в Таврии, крестил Киевскую Русь. Князь Юрий Долгорукий, памятник которому стоит на Тверской площади Москвы, был сыном киевского князя Владимира Мономаха. Юрий Долгорукий основал Москву — столицу нынешнего российского государства.

Еще во второй половине XIX века в переписях, которые велись в царской России, не было отдельных национальностей — русский, белорус и украинец. Татары были, мордва была, а русских не было: русские, белорусы и украинцы считались одной нацией — русичами.

Сегодня американцы создают из Украины, из славян, противовес России, понимаете? А если Украину оторвать от России, то можно спросить: а где же Россия, раз она вышла из Киевской Руси? Это была одна земля — Русь, и сегодня эта земля остается Русью, Россией.

И вот сегодня для того, чтобы развалить нашу Россию, отрывают этот кусок, очень мощный кусок, — Украину. Украина для нас — это не просто кусок земли. Вот [после распада СССР] казахские земли отошли — да, это потеря, но это материальная потеря. А отрыв Украины, нынешней Украины, — хотя Украина никогда не существовала как государство, — это отрыв не столько земли, сколько духовного стержня всей нации. Так что в конечном итоге все вернется на круги своя, и столица тысячелетнего Российского государства будет в Киеве. Закончим на этом.