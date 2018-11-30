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Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

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Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин на полях саммита «Большой двадцатки» встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Путин и Бен Салман, которые, согласно рассадке первого рабочего заседания саммита, оказались соседями, обменялись рукопожатиями и кратко пообщались. Напомним, другим соседом Путина на заседании стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Отметим, в пятницу в Буэнос-Айресе российский лидер уже успел пообщаться с лидерами стран БРИКС, обсудив с ними, в частности, урегулирование споров в рамках ВТО, ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и многие другие темы.

В субботу президент России Владимир Путин встретится с премьером Японии Синдзо Абэ, а также президентом Аргентины Маурисио Макри. 

Автор: Федор Веснин
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