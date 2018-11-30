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Белый дом назвал причину отмены встречи Трампа и Путина на G20

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Белый дом назвал причину отмены встречу Трампа и Путина на G20

Вашингтон, 30 ноября. В Белом доме назвали причину отмены встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на саммите G20. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

В Вашингтоне отметили, что, как оказалось, одной из причин отказа от встречи Путина и Трампа стало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера якобы «вмешательства» РФ в американские выборы. Напомним, американская сторона так и не смогла представить доказательств. В Москве обвинения отвергли, назвав их голословными.

«Фейковая охота на русских ведьм, которая, надеюсь, уже приближается к концу, идет очень хорошо, — заявила Сандерс. — К сожалению, оно [расследование Мюллера], вероятно, действительно подрывает наши отношения с Россией».

Белый дом назвал причину отмены встречи Трампа и Путина на G20

При этом главной причиной срыва встречи пресс-секретарь президента США все-таки назвала Украину.

«Надеемся, этот вопрос будет разрешен вскоре, — добавила она, — чтобы могли начаться продуктивные разговоры».

Ранее одной из главных интриг саммита G20 в Аргентине считали встречу Путина и Трампа. Однако в последний момент глава Белого дома отменил переговоры.

Автор: Катерина Иванова
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