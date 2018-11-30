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Пожарные не могут потушить горящий склад с макулатурой в Саранске, появилось видео

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Пожарные не могут потушить горящий склад с макулатурой в Саранске, появилось видео

Саранск, 30 ноября. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара на складе с макулатурой в Саранске. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Ранее появилась информация о том, что на улице Строительная, 11В, загорелся склад с макулатурой. К настоящему моменту удалось локализовать огонь на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Горящие помещения десять человек покинули самостоятельно.

К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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