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Заставил всех ждать: Трамп прибыл на саммит G20 последним

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Заставил всех ждать: Трамп прибыл на саммит G20 последним

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп прибыл последним на саммит G20, который проходит в Аргентине.

На полях саммита у американского лидера запланированы несколько встреч, среди которых переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Результат этой беседы является одной из главных интриг международного мероприятия в Аргентине, куда Трамп прилетел последним, из-за чего всем пришлось его ждать.

Другой интригой нынешнего саммита являлась встреча американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Однако в последний момент Трамп отменил переговоры, заявив, что принял такое решение из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Заставил всех ждать: Трамп прибыл на саммит G20 последним

Ранее в Сети были опубликованы кадры прилета российского лидера в аэропорт Буэноса-Айреса. Глава России вышел из самолета и сел в российский автомобиль представительского класса Aurus.

Автор: Катерина Иванова
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