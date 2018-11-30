Киев запретил книги про Белочку, пчел и 45 татуировок из РФ из-за «признаков пропаганды»

Киев, 30 ноября. Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввозить в страну еще восемь книг из России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что в Киеве увидели в данных произведениях «признаки пропаганды».

«Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора восьми книг, в которых присутствуют признаки пропаганды, — говорится в сообщении. — Отказ дан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио».

Под запрет Киева попали книга «Кимка и компания» под авторством Натальи Евдокимовой, произведение Максима Батирева «45 татуировок личности. Правила моей жизни», «Про Белочку и Тамарочку» Леонида Пантелеева и «Дедушкины советы пчеловода» Евгения Гребенникова.

Помимо этого, указали в ведомстве, запрещены на ввоз в страну три книги по психологии, в предисловии которых якобы «всячески пропагандируются мифы про Россию», и книга Скотта Келли «Стойкость: мой час в космосе», где украинские цензоры заметили «восхваление России и российской космонавтики».

В мае текущего года Госкомитет уже признавал «опасными» ряд книг из РФ, в том числе под запрет попала книга-раскраска для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй». Основанием для запрета стало то, что книги отпечатаны на территории Крыма, который демократическим путем вошел в состав России.

В начале 2017 года на Украине в силу вступил закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Также правительство утвердило порядок изъятия книг, уже попавших в обращение.