Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявила о намерении России расширить сотрудничество с гуманитарной организацией в рамках оказания гумпомощи жителям Сирии. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Матвиенко поблагодарила руководителя МККК за плодотворное партнерство с РФ во многих форматах и направлениях, прежде всего — по доставке гуманитарных грузов населению САР, проживающему в пострадавших от войны районах страны. Она добавила, что российская сторона очень ценит данное сотрудничество и готова пойти на его расширение.

Председатель Совета Федераций также уверила, что РФ будет помогать сирийскому народу даже в том случае, если другие государства продолжат игнорировать необходимость восстановления арабской республики.

«К нашему глубокому сожалению, далеко не все цивилизованные страны откликнулись на наше предложение по совместной поддержке экономики САР. Несмотря на это, Россия продолжит придерживаться прежнего курса и будет оказывать сирийскому населению необходимую гуманитарную помощь», — отметила она.

Ряд крупных политических сил вместо помощи нуждающимся, напротив, позволяют себе нарушать незыблемые нормы международного гуманитарного права, добавила Валентина Матвиенко. Последствия этого всегда страшны — страдают мирные жители, рушатся культурные объекты, инфраструктура городов, ухудшается экология. Именно с этим из-за деструктивных действий некоторых государств была вынуждена столкнуть и Сирия, подчеркнула спикер Совфеда.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил, что гуманитарная ситуация в САР, несмотря на активизацию процесса урегулирования, остается сложной. В комментарии для ФАН он выразил мнение, что решить множество острых проблем можно было бы при координации усилий целого ряда стран, однако с сожалением констатировал, что многие государства, действительно, избегают участия в восстановлении Сирии.

«Военные действия там продолжаются уже больше семи лет, и при этом практически нет таких регионов в арабской республике, которых война не задела. Поэтому масштаб разрушений и число жертв чрезвычайно велики. Это действительно серьезная гуманитарная катастрофа. Пока что боевые действия не завершены в полной мере в ряде районов страны, но восстановительные работы на освобожденных от террористов территориях идут полным ходом. И тут надо подчеркнуть, что те западные страны, которые почему-то так гордятся своими гуманитарными достижениями, в данном случае проявили себя как настоящие варвары», — акцентировал внимание эксперт.

В ходе войны Соединенными Штатами и их союзниками нередко применялись запрещенные в большинстве стран виды вооружений. Однако не то чтобы полноценно участвовать в возрождении страны, но даже хотя бы просто устранить последствия своих же противоправных действий Вашингтон отказывается.

«Силы западной коалиции постоянно используют в САР фосфорные бомбы. При этом, несмотря на громкие заявления, ими ничего не делается для смягчения ужасов войны и для восстановления разрушенной инфраструктуры. Самым ярким примером является почти уничтоженная Ракка, которая до сих пор никак не реконструируется. То же и с иракским Мосулом. Это уже превращается в фирменный стиль США, который отражает чудовищное американское лицемерие — за разговорами о демократии и правах человека они в действительности ведут варварские военные действий и каждый раз уходят от ответственности», — указал политолог.

Между тем именно РФ демонстрирует то, о чем только говорит и чем лишь прикрывается Запад. Об этом, в частности, свидетельствует сегодняшняя встреча Валентины Матвиенко с президентом МККК в Санкт-Петербурге.