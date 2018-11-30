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Путин: РФ продолжит обеспечивать гармонизацию мировых энергорынков

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Путин: РФ продолжит обеспечивать гармонизацию мировых энергорынков

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит активное участие в гармонизации мировых энергетических рынков. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на встрече БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине.

Путин отметил, что Россия придает особое значение согласованию позиций государств БРИКС в вопросах развития мировых энергетических рынков.

«Наша страна как надежный экспортер энергоресурсов во многие государства и регионы мира намерена и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия совместно с другими поставщиками и потребителями топлива готова обеспечить безопасность мировых энергорынков.

Автор: Артем Никулин
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