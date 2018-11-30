Росморречфлот объявил о закрытии судоходства по Керченскому проливу
Москва, 30 ноября. Росморречфлот закрыл движение кораблей по Керченскому проливу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ведомство сообщило в пятницу вечером.
Отметим, что судоходство по Керчь-Еникальскому каналу прекратилось 28 ноября. Причиной стал порывистый ветер со скоростью 13-18 метров в секунду, из-за которого были выпущены штормовые предупреждения для Керченского пролива и Азовского моря.
«Прогноз пока неблагоприятный, улучшения погоды следует ждать не ранее конца субботы, а скорее всего в воскресенье. Существует угроза обледенения судов», — пояснили РИА Новости в Росморречфлоте.
Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.
ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.