Росморречфлот объявил о закрытии судоходства по Керченскому проливу

Москва, 30 ноября. Росморречфлот закрыл движение кораблей по Керченскому проливу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ведомство сообщило в пятницу вечером.

Отметим, что судоходство по Керчь-Еникальскому каналу прекратилось 28 ноября. Причиной стал порывистый ветер со скоростью 13-18 метров в секунду, из-за которого были выпущены штормовые предупреждения для Керченского пролива и Азовского моря.

«Прогноз пока неблагоприятный, улучшения погоды следует ждать не ранее конца субботы, а скорее всего в воскресенье. Существует угроза обледенения судов», — пояснили РИА Новости в Росморречфлоте.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.