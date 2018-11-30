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«Подкупали картошкой»: грузинская оппозиция заявила о фальсификации выборов

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«Подкупали картошкой»: грузинская оппозиция заявила о фальсификации выборов

Тбилиси, 30 ноября. Грузинская оппозиция добивается отмены выборов президента страны, в результате которых победила Саломе Зурабишвили с 59% голосов. Оппозиционный альянс заявил о повсеместной фальсификации, подкупе избирателей, давлении и запугивании.

«Использовались поддельные удостоверения личности, был подключен криминал, огромному числу избирателей перед выборами списали какие-то долги! Мы увидели, что людей подкупали картошкой и луком, это была катастрофа просто!», — заявила председатель оппозиционной партии «Европейские демократы» Паата Давитая в комментарии телеканалу «360».

По словам председателя партии, успех Зурабишвили на выборах обусловлен двумя факторами – обманом и поддержкой правящей партии. Во втором туре выборов были признаны недействительными около 47 тысяч бюллетеней. Кроме того, появились слухи о том, что якобы 600 тысячам граждан простили долги.

Наблюдатели ОБСЕ также заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Альянс оппозиционный партий планирует провести ряд протестов. Первая акция запланирована на воскресенье.

Ранее избранный президент Грузии Зурабишвили заявила, что время дружить с Россией пока еще не пришло.  Грузия не может перейти к сотрудничеству с Россией «из-за поведения Москвы», пояснила президент.

Автор: Софья Куликова
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