Пересмотревший телевизор украинец сообщил в полицию о вторжении спецназа РФ

Киев, 30 сентября. Житель граничащей с Россией Сумской области Украины вызвал полицию из-за того, что ему причудилось нападение спецназа соседнего государства. Оказалось, впрочем, что украинец просто выпил и пересмотрел телевизор.

Известно, что на вызов поступивший из Шосткинского района Сумской области отреагировали все оперативные службы региона — силовиков буквально подняли на уши, ведь позвонивший на горячую линию сообщил о «пересечении госграницы спецназом России», сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Когда устроившего панику мужчину задержали, оказалось, что он не телефонный террорист, житель Сумской области признался, что он просто выпил, а заодно и насмотрелся телевизора.

Напомним, в настоящее время в 10 регионах Украины, среди которых и Сумская область, действует военное положение. Киевские власти ввели особый режим в связи с инцидентом в Керченском проливе, где российскими пограничниками были задержаны устроившие провокацию в территориальных водах РФ украинские корабли.

На судах ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, провокацию координировала СБУ. Из-за инцидента в Керченском проливе Украина накануне закрыла иностранцам въезд в Крым через свою территорию, а в пятницу Киев ограничил в праве въезда на Украину и граждан РФ.