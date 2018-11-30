«Трамп отказался? Прекрасно!»: эксперт спрогнозировал ответный ход Путина

Обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале решение американского президента Дональда Трампа отказаться от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян назвал его правильным, потому что переговоры, по его мнению, могли привести к нарастанию конфликта между США и РФ.

По словам политолога, несмотря на то, что Трамп объяснил свое решение отказаться от ранее запланированной встречи с Путиным задержанием украинских военных моряков, на самом деле у американского лидера нет оснований для обвинения России в нарушении норм международного права, а потому он предпочел «увильнуть».

«Трамп увильнул от всего этого дела, это его классический стиль. Он не такой, как предыдущие политики. Он игрок. Впервые за долгое время появился такой политик с авантюрным стилем «буду, не буду», — сказал Сергей Кургинян.

Он заявил, что на самом деле Трампу важно одно — как он «разрулит» торговый конфликт с Китаем, а России важно решить для себя, будет она продолжать попытки понравиться Западу или нет.

«Я доволен, что Путин и Трамп не встретились. Считаю, что было бы хуже, если бы они встретились. Отсутствие этой встречи значит не меньше, чем ее наличие. Трамп отказался? Прекрасно! Он сделал свой ход. А дальше что?» — задал Кургинян почти риторический вопрос.

Кургинян также спрогнозировал ответный ход Путина. По его мнению, России необходимо отказаться от «психологии зависимости».