Тише самого океана: как выглядит изнутри самая малошумная подлодка российского флота проекта 636

В то время, как в Керченском проливе 25 ноября назревала пограничная баталия, в акватории Черного моря в обычном режиме шло учение экипажей российских подводных лодок «Краснодар» и «Новороссийск». Подводники отрабатывали экстренный выход в море с целью ускользнуть из-под удара условного противника, а также действия по нанесению ракетного удара по морским и береговым целям.

Через пару дней после учений корреспондентам Федерального агентства новостей застали подводную лодку «Краснодар», построенную по знаменитому проекту 636.3 «Варшавянка», на месте базирования в Новороссийске. Смотрите наш фоторепортаж из отсеков «Черной дыры» — так с опаской называют малошумную российскую подлодку западные военные.

Подводные лодки, которые были предшественницами этого проекта, разрабатывались советскими кораблестроителями в 1970-х годах: один вариант был создан «для себя», экспортный — для стран Варшавского договора. Когда «Варшавянки» вышли в море, за скрытность и бесшумность их прозвали «черными дырами» (Black Hole) — они буквально растворялись на радарах, а с оснащением крылатыми ракетами «Калибр» в новом веке им досталось еще одно прозвище — «Испепелитель».

Корабелы Адмиралтейских верфей без лишней скромности называют современные подводные лодки проекта 636.3 лучшими в мире по всем характеристикам — малошумности, маневренности, мощному вооружению, живучести, способности воевать в южных широтах и комфорту для экипажа даже в длительных походах до 45 суток.

По сравнению с атомными субмаринами, «Краснодар» — одну из шести дизель-электрических подводных лодок Черноморского флота — можно считать крошечной. В 74 метра вдоль и 10 метров поперек уместились шесть отсеков со всем, что необходимо, чтобы считаться серьезным оружием ВМФ России.

«Когда в первый раз спускаешься в лодку, кажется, что здесь слишком много всего нагромождено: трубопроводы, агрегаты... Но привыкаешь довольно быстро, и уже через месяц можешь быстро переходить из отсека в отсек, ничего не зацепив», — рассказал ФАН Роман Лаврентьев, командир гидроакустической группы субмарины.

Впрочем, «Варшавянки», хоть и строятся по одному проекту, в мелочах друг от друга отличаются: привыкнув к одной субмарине, на другой можно в первый раз и шишку набить на привычном «маршруте» через отсеки, рассказывают подводники.

«По сравнению с другими проектами и уж тем более с предыдущими поколениями, эта подлодка очень выигрывает в живучести, а одно из ее главных преимуществ — это удачно спроектированная система опреснителей, чего не было на дизельных подводных лодках старых проектов, — рассказывает подводник. Я за все время службы ни разу не испытал никаких проблем с пресной водой, этим благом можно воспользоваться в любой момент. В целом, по планировке подлодки все устраивает. Конечно, есть пожелания — где-то хочется, чтобы каюты были попросторнее или чтобы кондиционер похолоднее дул, но вообще нормально все, служить можно».

На подлодку приходят контрактники, морально готовые к аскетичным условиям. Койки в каютах не шикарнее, чем полки в плацкартном вагоне — 1,8 м, а соседи на них точно не сменятся в ближайший месяц, если уж вышли из порта, смеются подводники.

На подводное меню не жалуются — оно вполне «земное»: молочные каши по утрам, гречка, рис, сыры, копченая колбаса. «Да как на берегу», — говорят моряки. Имениннику на борту могут испечь праздничный пирог, а иногда, силами свободных от вахты, налепить пельменей. «Тимбилдинг» у ребят нешуточный — им вместе и залегать на дно на глубине (этот маневр «Краснодар» отработал на недавних учениях в октябре), и применять самые современные ракеты «Калибр».

Подлодка «Краснодар» в этом ноябре отметила трехлетие — Андреевский флаг на ней был поднят 5 ноября 2015 года. За это время экипаж менялся, но сейчас сформировался профессиональный состав из коллег-подводников, лучших в разных видах подготовки, — от ракетных стрельб до обеспечения живучести.

На «Краснодаре» 56 военнослужащих, преимущественно молодые ребята 27-30 лет.

«Подводная лодка — это сложный механизм, в ней много систем, и больше шансов при отборе имеют, конечно, люди с техническим образованием, с хорошим знанием технических предметов, — рассказывает Роман Лаврентьев. У нас нет принципиальных критериев отбора по росту и весу, но, разумеется, физическая подготовка имеет большое значение. Конечно, нужно не бояться замкнутого пространства, потому что помещения здесь довольно тесные, а при определенных условиях необходимо уметь быстро попасть в нужный отсек».

По просьбе ФАН подводники показали свою ежедневную тренировку, на которой отрабатывают действия при пожаре на подлодке: герметично закрывают отсек, перекрывают доступ кислорода к месту возгорания, устраняют его причину.

«На подлодке для тушения пожара предусмотрено много способов и средств, — рассказывает командир гидроакустиков. — Они отличаются поверхностным или объемным способом пожаротушения, когда с пожаром уже невозможно бороться «вручную» с помощью огнетушителя. Есть огнетушители, воздушно-пенные станции, есть система азотного пожаротушения. Борьбу за живучесть при пожаре мы отрабатываем каждый день, чтобы довести эти действия до автоматизма, но в настоящих условиях сталкиваться с таким не приходилось».

Среди самых интересных заданий при совместных учениях подлодок одного типа — задача первым обнаружить «брата» и самому скрыться от его гидроакустических систем. Бесшумно передвигаться в морских глубинах «Варшавянкам» позволяет корпус из маломагнитного сплава — этот специальный материал покрытия поглощает сигнал чужих радаров. Но без профессиональной работы экипажа этого недостаточно, поэтому на «Краснодаре» регулярно отрабатывают режим «тишина» — один из основных элементов подводного положения.

«В это время запрещены любые переходы в отсеки, перемещения, работает минимальное количество электронных механизмов, — рассказывает ФАН гидроакустик «Краснодара». — Останавливается часть механизмов, которые повышают уровень шума. Все на подлодке буквально замирает. Опытный гидроакустик способен услышать даже хлопанье перегородки на подлодке, которая находится неподалеку, так что от выучки экипажа напрямую зависит то, с какой вероятностью противник может его обнаружить. Ощутить тихоходность лодки изнутри невозможно — у нас работают все механизмы, все жужжит, шумит. Это можно оценить только со стороны, и при выполнении упражнений на учениях коллеги признаются, что им с нами нелегко».

Нелегко пришлось и специалистам стран НАТО, которые три месяца пытались выслеживать «Краснодар» в 2017 году, после чего окончательно утвердили за «рубиновской» подводной лодкой прозвище «черная дыра».

«Российская подводная лодка «Краснодар» покинула побережье Ливии в конце мая и направилась на восток через Средиземное море, затем абсолютно незаметно погрузилась под воду, а через некоторое время уже выпускала крылатые ракеты, которые успешно долетели до Сирии», — писал американский журналист Джулиан Барнс.

В статье, опубликованной National Interest, он рассказал, как сначала голландцы следовали за подлодкой в Северном море, потом в районе Ла-Манша передали слежение британскому кораблю, а в районе Гибралтара — американскому крейсеру в сопровождении самолетов-разведчиков P-8 Poseidon.

Из рассказа Барнса неясно, насколько успешна была слежка, но зато очевидно, что США и союзникам она далась с огромными усилиями, несмотря на все возможности противолодочной обороны этих стран.

«Не пора ли ВМФ США начать строить свои неатомные подлодки-невидимки?» — задается вопросом американский журналист, описав «кошки-мышки» с российским «Краснодаром» в океане.

В составе Черноморского флота России шесть таких боевых невидимок: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и замыкающая серию субмарина «Колпино». Еще одна серия, также из шести универсальных бойцов, построенных по этому проекту, усилит ударную группировку Тихоокеанского флота России в ближайшие годы — субмарины отправятся бесшумно наблюдать за происходящим в Южно-Китайском и Японском морях.