Путин рассказал, к чему приведет срыв иранской ядерной сделки

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество не допустить срыва иранской ядерной сделки, поскольку в этом случае произойдет новый виток напряженности.

«Чтобы не допустить нового витка напряженности вокруг иранской ядерной программы, следует делать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий», — отметил он, выступая на встрече БРИКС в Буэнос-Айресе.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.