Соседями Путина на заседании саммита G20 станут саудовский принц и президент Южной Кореи

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин, согласно рассадке организаторов саммита G20 в Буэнос-Айресе, будет сидеть на первом рабочем заседании рядом с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Саудом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Справа от российского лидера после саудовского наследного принца расположатся лидеры ЮАР, Турции, Великобритании, США, Германии и хозяин саммита президент Аргентины.

Первое рабочее заседание саммита «Большой двадцатки» начнется после встречи в узком составе, которая проходит в настоящее время. Среди российских представителей, которые примут участие в заседании, вице-премьер Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и представитель президента РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. Организаторы отвели им места за спинами лидеров стран на дополнительных столах, которые расставили в два ряда.

Напомним, саммит G20 в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ранее глава МИД Аргентины Хорхе Фори рассказал, что президент России и аргентинский лидер Маурисио Макри проведут встречу на саммите G20, в ходе которой обсудят расширение российских инвестиций на аргентинском рынке.