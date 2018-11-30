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Путин объяснил, как должны разрешаться споры в рамках ВТО

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Путин объяснил, как должны разрешаться споры в рамках ВТО

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Урегулирование споров в рамках Всемирной торговой организации должно проводиться только через диалог и с привлечением всех заинтересованных сторон. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин, который в пятницу участвует во встрече лидеров стран БРИКС на полях саммита G20.

«Важно, чтобы урегулирование торговых споров проводилось исключительно путем диалога, к которому могли бы подключится все заинтересованные страны», — отметил Путин.

Напомним также, что ранее российский лидер неоднократно предупреждал об опасности отказа от ВТО. В частности, участвуя в Международном экономическом форуме в Петербурге, Путин назвал Всемирную торговую организацию универсальной площадкой для разрешения споров и ключевым звеном  глобальной торговой системы.

Автор: Федор Веснин
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