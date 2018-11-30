Стали известны темы переговоров Путина и президента Аргентины на саммите G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Маурисио Макри проведут встречу на саммите G20, в ходе которой обсудят расширение российских инвестиций на аргентинском рынке. Об этом сообщил глава МИД Аргентины Хорхе Фори.

«Мы ведем работу над договоренностями в коммерческой сфере, которые для Аргентины очень важны, потому что они относятся к инвестициям в сфере услуг, оказываемых государством: в железнодорожной сфере, в сфере портовых перевозок», — сказал Фори в комментарии РИА Новости.

Министр также добавил, что главы государств намерены обсудить вопрос укрепления торгово-экономического взаимодействия и расширения российских инвестиций на аргентинском рынке. Фори напомнил, что встреча Путина и Макри состоится 1 декабря.